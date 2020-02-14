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«Транснефть» заявила о транзите через Белоруссию «в плановом порядке»

Транснефть TRNFP ₽163 000 +0,59% Купить
Татнефть TATN ₽763,1 +0,01% Купить
Русснефть RNFT ₽537,2 +0,9% Купить
Фото: Demian Stringer / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Транзит российской нефти через Белоруссию ведется в плановом порядке. Об этом сообщил журналистам советник президента «Транснефти» и пресс-секретарь компании Игорь Демин, передает ТАСС.

14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставила только четверть месячного объема нефти, предусмотренного межправительственным соглашением, и пообещал, что при недостаточных поставках российской нефти Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. По словам Лукашенко, с Минском до сих пор «не рассчитались» за ситуацию с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
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Вопрос поставок российской нефти в декабре 2019 года обсуждали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако тогда они не пришли к соглашению. Главным препятствием для нового соглашения стал вопрос о ценах на российское сырье. После неудачных переговоров Лукашенко поручил искать альтернативу российскому топливу на Украине, в Польше, Казахстане. Также Минск приступил к переговорам о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

4 января «Белнефтехим» сообщил об оформлении документов с одной из российских компаний на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. ТАСС со ссылкой на источник, близкий к белорусскому НПЗ, сообщал, что поставлять нефть в Белоруссию будут две российские компании, при этом основной объем придется на «РуссНефть», отмечал собеседник агентства.

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14 января поставки нефти на Мозырский НПЗ в Гомельской области Белоруссии начали компании, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. В частности, тогда говорилось о поставках 30 тыс. т. 5 февраля предварительную заявку на поставку нефти в Белоруссию подала «Татнефть».

Теги: «Транснефть», Белоруссия, поставки нефти
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