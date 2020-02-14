Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

По словам президента Белоруссии, Россия поставила только четверть месячного объема нефти, предусмотренного межправительственным соглашением. В Минске заявляют, что начнут забирать транзитное сырье, если не получат оставшуюся часть

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

«Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т — 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы», — сказал он.

По словам Лукашенко, сейчас через территорию Белоруссии на запад прокачивается 70 млн т нефти. Он заявил, что с Минском до сих пор «не рассчитались» за ситуацию с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

«Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать», — сказал он.

Он добавил, что Минск рассматривает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток «Дружбы», которую Россия сейчас использует для поставок в Европу.