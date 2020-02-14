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Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

По словам президента Белоруссии, Россия поставила только четверть месячного объема нефти, предусмотренного межправительственным соглашением. В Минске заявляют, что начнут забирать транзитное сырье, если не получат оставшуюся часть
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

«Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т — 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы», — сказал он.

По словам Лукашенко, сейчас через территорию Белоруссии на запад прокачивается 70 млн т нефти. Он заявил, что с Минском до сих пор «не рассчитались» за ситуацию с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

«Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать», — сказал он.

Он добавил, что Минск рассматривает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток «Дружбы», которую Россия сейчас использует для поставок в Европу.

Кроме того, для поставок могут задействовать балтийские порты. «Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию», — сказал Лукашенко.

Говоря о том, что российская сторона указывала на дороговизну таких подходов, президент Белоруссии напомнил, что Москва выделила «десятки миллиардов долларов» на строительство трубопроводов в обход Украины, хотя поставлять газ через территорию этой страны, как уверяет Лукашенко, было бы дешевле даже с учетом выдвинутых Киевом условий.

«Точно так и я говорю: нет. Мы будем по этим маршрутам прорабатывать альтернативные поставки нефти», — сказал он.

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Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн т нефти в год, то есть по 2 млн т нефти в месяц.

Российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, стороны пока не договорились о новом соглашении. На этом фоне в начале года на белорусских АЗС возникли перебои с поставками топлива.

Белорусская сторона недовольна проводимым Россией налоговым маневром, который постепенно обнуляет экспортные пошлины, тем самым прекращая схему субсидирования — Минск эти пошлины не платил.

Представитель группы «Сафмар» Михаила Гуцериева говорил, что в январе 2020 компании группы, включая «РуссНефть», поставили в Белоруссию 500 тыс. т, в феврале они планируют поставить еще около 450 тыс. т.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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