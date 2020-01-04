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Экономика ,  
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«Белнефтехим» заявил о закупке партии нефти у России без премии к цене
В Минске утверждают, что соглашение с одной из российских компаний позволит обеспечить безостановочную работу белорусских НПЗ в январе
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» сообщил, что оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой белорусской компании.

«Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — заверили в «Белнефтехиме».

В «Белнефтехиме» не уточнили, с какой именно российской компанией планируют подписать документ о поставках нефти по цене без премии. В концерне заявили, что продолжат работу по заключению новых контрактов, исключающих премии поставщикам.

РБК направил запрос в компанию «Белнефтехим», а также в «РуссНефть» и «ЛУКОЙЛ».

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Накануне «Белнефтехим» указывал на проблемы с заключением контрактов на поставку нефти для белорусских НПЗ. Там признали, что «сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами».

3 января «РИА Новости» сообщили о приостановке поставок нефти в Белоруссии из-за требований Минска снизить контрактную цену. Источник агентства в отрасли заявил о том, что российские поставщики рассчитывали сохранить рыночную цену плюс премию размером примерно в $10. Белоруссия надеялась на улучшение условий для себя.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали вопрос поставок нефти в конце декабря, однако к соглашению не пришли. Кремль заявлял, что это не повод обсуждать «апокалиптические сценарии». 4 января вопросы «сотрудничества в области энергетики» обсудили премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Александра Юшкявичюте, Людмила Подобедова
Теги: Белоруссия, нефть, Россия
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