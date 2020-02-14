Лукашенко заявил о нежелании «каждый год стоять на коленях» перед Россией

Фото: Alex Halada / ZUMAPRESS.com / Александр Лукашенко

Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки нефти у других стран даже в том случае, если альтернативное российскому сырье будет стоить дороже. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК), сообщает агентство БелТА.

«Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять на коленях. Так быть не должно, и так не будет», — сказал Лукашенко, объясняя, зачем платить за иностранную нефть, если она обходится дороже российского сырья.

Он отметил, что Белоруссия не станет платить премии российским нефтяным компаниям, поставляющим Минску углеводороды по мировой цене. «Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем», — сказал белорусский президент, добавив, что это «выгодно для компаний».

Он также подтвердил, что в ходе недавней встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным последний высказал сомнение по поводу того, что Минск продолжит закупать нефть в третьих странах, поскольку она обходится дороже.

При этом Лукашенко заверил, что Белоруссия будет продолжать искать альтернативные источники поставок. Он отметил, что в настоящее время Белоруссия прорабатывает вопрос поставок нефти с партнерами из Польши. «Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — сказал белорусский лидер.

Он также допустил возможность поставок нефти из Евросоюза реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба». В частности, Лукашенко заявил, что он обратился с предложением к лидерам прибалтийских стран купить у них нефть, закачать через Литву или Латвию, а затем переработать и обеспечить весь регион.

В декабре 2019 года Белоруссия и Россия не смогли договориться об условиях поставок нефти. Главным препятствием стал вопрос о ценах. После неудачных переговоров Лукашенко поручил искать альтернативу российскому топливу. Соответствующие предложения Минск направил на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В январе белорусская нефтяная компания (БНК) закупила первую партию нефти у Норвегии. Объем закупленного сырья составил 80 тыс. т. В дальнейшем его планировалось переработать на нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан», который располагается в Витебской области. Данное предприятие обеспечивает переработку поступающей из России нефти и ее дальнейший экспорт в страны Евросоюза.