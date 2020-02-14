Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 12:43
Минпромторг назвал некритичной задержку деталей планшетов для переписи Общество, 17:41 Россия установила рекорд по количеству побед на ЧМ по санному спорту Спорт, 17:36 Почему мебельный ретейл сделал ставку на b2b Pro, 17:30 Utair написала новую стратегию с обновлением парка и выходом на прибыль Бизнес, 17:29 Врио губернатора Калужской области представили властям региона Политика, 17:27 В Москве пассажир метро погиб после падения под поезд на «Менделеевской» Общество, 17:20 Лукашенко заявил о нежелании «каждый год стоять на коленях» перед Россией Экономика, 17:20 Сеть супермаркетов «Планета 24» подвела итоги года Пресс-релиз, 17:15 Шесть лет санкций против России. Главное Политика, 17:13 Суд оставил под стражей обвиняемую в шпионаже Цуркан Общество, 17:13 Дерипаска назвал «мешаниной полной чепухи» письмо Минфина США о санкциях Политика, 17:06 Mercedes показал фото нового болида «Формулы-1» на сезон 2020 года Спорт, 17:01 Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Политика, 16:59 Минобороны обвинило Анкару в искажении данных о потерях Сирии и Идлибе Политика, 16:57
Экономика ,  
0 

Лукашенко заявил о нежелании «каждый год стоять на коленях» перед Россией

Фото: Alex Halada / ZUMAPRESS.com / Александр Лукашенко

Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки нефти у других стран даже в том случае, если альтернативное российскому сырье будет стоить дороже. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК), сообщает агентство БелТА.

«Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять на коленях. Так быть не должно, и так не будет», — сказал Лукашенко, объясняя, зачем платить за иностранную нефть, если она обходится дороже российского сырья.

Он отметил, что Белоруссия не станет платить премии российским нефтяным компаниям, поставляющим Минску углеводороды по мировой цене. «Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем», — сказал белорусский президент, добавив, что это «выгодно для компаний».

Лукашенко назвал правительство Медведева виновником конфликта из-за нефти
Политика

Он также подтвердил, что в ходе недавней встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным последний высказал сомнение по поводу того, что Минск продолжит закупать нефть в третьих странах, поскольку она обходится дороже.

При этом Лукашенко заверил, что Белоруссия будет продолжать искать альтернативные источники поставок. Он отметил, что в настоящее время Белоруссия прорабатывает вопрос поставок нефти с партнерами из Польши. «Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Политика

Он также допустил возможность поставок нефти из Евросоюза реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба». В частности, Лукашенко заявил, что он обратился с предложением к лидерам прибалтийских стран купить у них нефть, закачать через Литву или Латвию, а затем переработать и обеспечить весь регион.

В декабре 2019 года Белоруссия и Россия не смогли договориться об условиях поставок нефти. Главным препятствием стал вопрос о ценах. После неудачных переговоров Лукашенко поручил искать альтернативу российскому топливу. Соответствующие предложения Минск направил на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана
Бизнес

В январе белорусская нефтяная компания (БНК) закупила первую партию нефти у Норвегии. Объем закупленного сырья составил 80 тыс. т. В дальнейшем его планировалось переработать на нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан», который располагается в Витебской области. Данное предприятие обеспечивает переработку поступающей из России нефти и ее дальнейший экспорт в страны Евросоюза.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, поставки нефти
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»
Бизнес
Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter