Лукашенко назвал правительство Медведева виновником конфликта из-за нефти

По мнению президента, цена на российскую нефть для Минска существенно выросла из-за налогового маневра Москвы, которая «делала это специально», чтобы «надавить» на Белоруссию

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Нефтяной конфликт Белоруссии с Россией связан «со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку». Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он пояснил, что из-за налогового маневра Москвы цена на нефть для Минска существенно выросла. «Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара», — пожаловался Лукашенко и добавил, что Москва делала это специально, чтобы «надавить на Беларусь». Причину давления президент предложил «угадать с трех раз».

При этом он отметил, что белорусы «суверенны и независимы» и не могут быть частью какой-либо другой страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — отметил глава государства. Он добавил, что в случае согласия на потерю независимости белорусы «съедят его в течение одного года».

В конце прошлого года стороны провели несколько раундов переговоров по поводу поставок российской нефти на белорусские НПЗ, экспортирующие нефтепродукты за границу. Основной проблемой стали цены на нефть — Минск хотел бы покупать сырье по внутрироссийским ценам. После провала очередного этапа переговоров в декабре Лукашенко объявил о поиске альтернативных источников поставок сырья из других стран. На этой неделе Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила 80 тыс. т нефти из Норвегии.