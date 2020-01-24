Лукашенко назвал правительство Медведева виновником конфликта из-за нефти

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 13:57
В Кремле оценили решение ФРГ выделить €12 млн жертвам блокады Ленинграда Общество, 15:55 Как бизнесвумен найти время для себя: советы Ясмины Муратович РБК и L’Oréal Professionnel, 15:54 РУСАДА заявило о продолжении работы дисквалифицированного тренера Чегина Спорт, 15:49 РФС обвинил российского футболиста в ставках на ₽3,8 млн Спорт, 15:43 Кремль объяснил смысл предложения Путина созвать саммит пяти государств Политика, 15:41 В Кемеровской области обрушилась крыша вагоноремонтного завода Общество, 15:38 Китай пообещал построить больницу для пациентов с коронавирусом за 6 дней Общество, 15:30 Трамп и финансовая революция: почему 2020 год будет хорошим для Bitcoin Крипто, 15:25 В Петербурге объяснили новые госпитализации с подозрением на коронавирус Общество, 15:21 McDonald's приостановил работу в пяти городах Китая из-за коронавируса Общество, 15:08 В РФС назвали имена незаконно ставивших деньги на свои матчи футболистов Спорт, 15:01 От семян до елок: что нужно знать про фитосанитарный контроль на таможне Pro, 14:59 Лукашенко назвал не блефом поиск альтернативы российской нефти Экономика, 14:58 Российская шахматистка проиграла в матче за звание чемпионки мира Спорт, 14:57
Политика ,  
0 

Лукашенко назвал правительство Медведева виновником конфликта из-за нефти

По мнению президента, цена на российскую нефть для Минска существенно выросла из-за налогового маневра Москвы, которая «делала это специально», чтобы «надавить» на Белоруссию
Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Нефтяной конфликт Белоруссии с Россией связан «со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку». Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он пояснил, что из-за налогового маневра Москвы цена на нефть для Минска существенно выросла. «Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара», — пожаловался Лукашенко и добавил, что Москва делала это специально, чтобы «надавить на Беларусь». Причину давления президент предложил «угадать с трех раз».

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти
Политика

При этом он отметил, что белорусы «суверенны и независимы» и не могут быть частью какой-либо другой страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — отметил глава государства. Он добавил, что в случае согласия на потерю независимости белорусы «съедят его в течение одного года».

В конце прошлого года стороны провели несколько раундов переговоров по поводу поставок российской нефти на белорусские НПЗ, экспортирующие нефтепродукты за границу. Основной проблемой стали цены на нефть — Минск хотел бы покупать сырье по внутрироссийским ценам. После провала очередного этапа переговоров в декабре Лукашенко объявил о поиске альтернативных источников поставок сырья из других стран. На этой неделе Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила 80 тыс. т нефти из Норвегии.

Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина 15 января, через несколько часов после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Место Медведева занял занимавший на тот момент пост главы ФНС Михаил Мишустин. Новый состав правительства объявили 21 января. Медведев занял должность замглавы Совета безопасности (Путин является его председателем).

31 декабря 2019 года бывший премьер и Лукашенко провели телефонный разговор, решив «продолжить работу по заключению контрактов на поставку углеводородов в Белоруссию». Кроме того, Лукашенко договорился с Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаков о поставках нефти в Белоруссию без нефтегазовых контрактов. Бывший премьер, комментируя российско-белорусское сотрудничество, называл тему энергетики одной из непростых. «У каждой стороны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, электроэнергетики», — говорил Медведев на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом в ноябре 2019 года.

Авторы: Артём Губенко, Гаяна Демурина
Теги: Александр Лукашенко, Россия, переговоры
Материалы по теме
Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана
Бизнес
Лукашенко допустил возможность реверсной закупки нефти через Польшу
Политика
Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter