Володин предложил Сербии создать институт защиты исторической памяти

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Россия и Сербия должны создать международной институт защиты исторической памяти, который необходим для сохранения объективности о годах Второй мировой войны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания межпарламентской комиссии России и Сербии, сообщается на сайте нижней палаты.

«Мы с вами одинаково понимаем, что надо защитить память о погибших», — сказал Володин, отметив, что в ходе Второй мировой войны русский и сербский народы понесли огромные потери. При этом, отметил председатель Госдумы, лидеры «ряда европейских стран» пытаются исказить правду о войне, что «оскорбляет больше, чем какие‑то санкции».

Председатель парламента Сербии Майя Гойкович поддержала инициативу Володина и сообщила, что сербская сторона хочет участвовать в организации института на парламентском уровне. Она также сказала, что передаст это предложение сербскому правительству.

Ранее спор о причинах и ходе Второй мировой войны произошел между Москвой и Варшавой. Он начался с принятия в сентябре Европарламентом резолюции, которая осудила Россию за попытки «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». В декабре президент Владимир Путин назвал изложенную в резолюции позицию беспардонной ложью и отметил, что она приравняла Советский Союз и «нацистских агрессоров».