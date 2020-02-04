Макрон заявил о попытках России пересмотреть историю Второй мировой войны

Эмманюэль Макрон (Фото: en.uj.edu.pl)

Россия пытается интерпретировать события Второй мировой войны и сделать виноватым польский народ, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед польскими студентами в Варшаве. Об этом сообщает Le Monde.

Французский лидер отметил, что хочет «подтвердить солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто отрицает реальность» и стремится фальсифицировать историю.

Спор между Россией и Польшей о роли обеих стран во Второй мировой войне разгорелся после того, как президент Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В ней европейские депутаты обвинили Москву в попытках «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». Российский лидер назвал документ «беспардонной ложью», сказав, что резолюция ставит на одну доску СССР и нацистскую Германию.

Путин также заявил, что Польша сама в 1938 году вместе с нацистской Германией «поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска в 1939 году вошли в Польшу уже после того, как ее правительство утратило контроль над ситуацией в стране. Также Путин назвал посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липски сволочью и антисемитской свиньей за согласие с Гитлером в антисемитских настроениях.