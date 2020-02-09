Число погибших в беспорядках в Казахстане увеличилось до 10 человек

Число жертв массовых беспорядков и драк со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана выросло до десяти, передает телеканал «Хабар 24».

Изначально сообщалось о восьми погибших. По информации телеканала, накануне вечером в больнице умер мужчина 1995 года рождения. Позднее скончался еще один пострадавший.

Беспорядки и конфликты между местными жителями произошли в селах Масанчи и Сортобе 7 февраля. По данным местных властей, в них приняли участие около 1 тыс. человек. 123 человека обратились в больницы, 39 — с огнестрельными ранениями. Причиной беспорядков стал бытовой конфликт.

Огнестрельные ранения получили также двое сотрудников полиции, которые прибыли в Кордайский район, чтобы пресечь преступления.