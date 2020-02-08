Власти заявили об участии 1 тыс. человек в массовой драке в Казахстане

Полиции удалось задержать почти 100 человек, однако 44 отпустили за неимением доказательств их причастности к беспорядкам. По последним данным, в результате произошедшего погибли восемь человек, 39 получили огнестрельные ранения

Аблай Мырзахметов (Фото: AblayMyrzakhmetov / Facebook )

Аким Жамбылской области Аблай Мырзахметов в ходе пресс-конференции заявил, что в массовой драке на юге Казахстана приняли участие почти 1 тыс. человек. Об этом сообщает BaigeNews.kz.

По его словам, 44 человека, которые были задержаны полицейскими, освободили из-под стражи. Сотрудники правоохранительных органов не смогли доказать их причастность к беспорядкам, отметил Мырзахметов.

Глава региона уточнил, что сейчас в отделениях полиции остаются 47 человек, которые были задержаны в Кордайском районе.

Массовая драка на юге Казахстана произошла вечером 7 февраля. Беспорядки начались в селе Масанчи Кордайского района. Возникший конфликт, который перерос в драку со стрельбой, снимали на смартфоны и выкладывали в соцсетях, что привело к эскалации: к месту событий начали стягиваться жители соседних поселений. Позднее столкновения начались и в других населенных пунктах района.