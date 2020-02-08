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Власти заявили об участии 1 тыс. человек в массовой драке в Казахстане

Полиции удалось задержать почти 100 человек, однако 44 отпустили за неимением доказательств их причастности к беспорядкам. По последним данным, в результате произошедшего погибли восемь человек, 39 получили огнестрельные ранения
Аблай Мырзахметов   (Фото: AblayMyrzakhmetov / Facebook )

Аким Жамбылской области Аблай Мырзахметов в ходе пресс-конференции заявил, что в массовой драке на юге Казахстана приняли участие почти 1 тыс. человек. Об этом сообщает BaigeNews.kz.

По его словам, 44 человека, которые были задержаны полицейскими, освободили из-под стражи. Сотрудники правоохранительных органов не смогли доказать их причастность к беспорядкам, отметил Мырзахметов.

Глава региона уточнил, что сейчас в отделениях полиции остаются 47 человек, которые были задержаны в Кордайском районе.

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Массовая драка на юге Казахстана произошла вечером 7 февраля. Беспорядки начались в селе Масанчи Кордайского района. Возникший конфликт, который перерос в драку со стрельбой, снимали на смартфоны и выкладывали в соцсетях, что привело к эскалации: к месту событий начали стягиваться жители соседних поселений. Позднее столкновения начались и в других населенных пунктах района.

В результате беспорядков погибли восемь человек. По данным портала «Хабар 24», в медицинские учреждения обратились 123 человека, из них 39 с огнестрельными ранениями. 75 человек после оказания помощи были отпущены из больниц. При этом 13 человек обратились за помощью к медикам в Киргизии, которая граничит с Жамбылской областью.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что причиной массовой драки стал бытовой конфликт. Он пообещал, что позже власти сообщат детали произошедшего и назовут зачинщиков.

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Массовой драке предшествовал инцидент, произошедший днем 7 февраля в селе Сортобе, которое расположено в нескольких километрах от Масанчи. Там местные жители совершили нападение на полицейских. В социальных сетях также распространяется версия, что конфликт начался после того, как дунгане избили нескольких мужчин казахской национальности.

Дунгане — исповедующая ислам народность, преимущественно проживающая в Киргизии, южном Казахстане и Узбекистане. Они являются потомками китайцев, переселившихся в Среднюю Азию из Китая во второй половине XIX века из-за преследований со стороны местных властей. Сейчас в КНР проживает почти 10 млн китаеговорящих мусульман хуэйцзу, которых часто относят к дунганам.

Село Масанчи, где возникли беспорядки, считается одним из центров диаспоры дунган. По данным переписи 2009 года, в нем проживало 90% дунган, 5% казахов и 5% русских.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Казахстан, массовая драка
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