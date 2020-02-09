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Токаев пообещал наказать виновных в массовых беспорядках в Казахстане

Сотрудники госорганов, чьи действия привели к массовым беспорядкам и дракам со стрельбой в селах Кодайского раона Жамбылской области Казахстана, будут наказаны. Об этом в Twitter заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь», — написал глава государства.

По его словам, сейчас ситуация в Кодайском районе стабилизирована. Токаев также поблагодарил соотечественников за проявленные ответственность и гражданскую позицию.

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Массовые беспорядки в селе Масанчи произошли вечером 7 февраля. Им предшествовал конфликт местных жителей и полиции в соседнем селе Сортобе. По информации властей Жамбылской области, в драках со стрельбой участвовали около 1 тыс. человек.

По последним данным телеканала «Хабар 24», в результате конфликтов погибли десять человек. Изначально сообщалось о восьми жертвах, но позже скончались двое пострадавших.

Всего в больницы обратились 123 участника драки со стрельбой, 39 из них — с огнестрельными ранения. Кроме того, ранения получили и полицейские. Сотрудники правоохранительных органов задержали почти сто человек, половину из которых пришлось позже отпустить.

Власти объявили в Кодайском районе режим ЧС. По официальной информации, причиной беспорядков стал бытовой конфликт.

Теги: Казахстан, драка, президент
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