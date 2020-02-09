Токаев пообещал наказать виновных в массовых беспорядках в Казахстане

Сотрудники госорганов, чьи действия привели к массовым беспорядкам и дракам со стрельбой в селах Кодайского раона Жамбылской области Казахстана, будут наказаны. Об этом в Twitter заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь», — написал глава государства.

По его словам, сейчас ситуация в Кодайском районе стабилизирована. Токаев также поблагодарил соотечественников за проявленные ответственность и гражданскую позицию.

Массовые беспорядки в селе Масанчи произошли вечером 7 февраля. Им предшествовал конфликт местных жителей и полиции в соседнем селе Сортобе. По информации властей Жамбылской области, в драках со стрельбой участвовали около 1 тыс. человек.