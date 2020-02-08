В Сети появилось видео с места массовой драки в Казахстане

В Сети появилось видео массовой драки в Жамбылской области Казахстана. Как передает портал Tengrinews, инцидент начался в селе Сортобе Кодайского района на юге страны.

На записи видны группы людей, которые идут по темным улицам, стреляют из ружья, у них в руках палки и трубы.

Драка в Жамбылской области Казахстана произошла вечером 7 февраля. По данным полиции, в ней приняли участие в общей сложности больше трехсот человек, которые применяли в том числе и огнестрельное оружие. Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения. Силовики задержали 47 участников.