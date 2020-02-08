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МВД Казахстана возбудило дело по двум статьям после массовой драки

Фото: mvd.gov.kz

В Казахстане правоохранители начали расследования по двум статьям после массовой драки, которая произошла накануне на юге страны. Об этом заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает агентство «Казинформ».

Речь идет о статье об организации и участии в массовых беспорядках (272 УК Казахстана) и о статье об убийстве (99 УК Казахстана), уточнил Тургумбаев. По его словам, в рамках досудебного расследования правоохранители задержали 47 человек.

Кроме того, в сообщении агентства указывается, что следственное управление департамента полиции Жамбылской области, где произошла массовая драка, начало досудебное расследование по ст. 293 УК (хулиганство).

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Массовая драка в Жамбылской области в Казахстане произошла вечером 7 февраля. Изначально в ней участвовали 70 человек, но вскоре к месту конфликта прибыли еще около 300 человек, поскольку участники снимали драку и выкладывали ролики в Сеть. Как сообщил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев, конфликт начался на бытовой почве.

В результате драки восемь человек погибли, более 120 обратились за помощью врачей. Россиян среди пострадавших и погибших нет.

Теги: драка, Казахстан, следствие
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