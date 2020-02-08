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МВД Казахстана сообщило о пострадавших сотрудниках в ходе массовой драки

Ерлан Тургумбаев   (Фото: primeminister.kz)

Двое полицейских, прибывших в села Сортобе и Масанчи Жамбылской области Казахстана, где накануне произошла массовая драка и беспорядки, получили огнестрельные ранения. Об этом на брифинге сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев, передает Zakon.kz.

По его словам, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в села Кордайского района, где случилась массовая драка, ее участники оказали сопротивление правоохранителям.

По словам Тургумбаева, против полиции применялись металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. Несколько сотрудников получили травмы, двое были ранены из огнестрельного оружия. Характер ранений глава МВД не уточнил.

Материал дополняется.

Теги: Казахстан, драка, стрельба, полиция
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