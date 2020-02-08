Число заразившихся коронавирусом на судне в Японии возросло до 64

Врачи диагностировали новый коронавирус у 64 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине около порта Йокогама в Японии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В сообщении уточняется, что проверку прошли 279 человек. Ранее сообщалось о 61 зараженных среди пассажиров судна.

Проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у сошедшего с лайнера 80-летнего пассажира диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек, после этого лайнер поставили на 14-дневный карантин. Как сообщали в российском посольстве в Японии, на лайнере находятся 24 гражданина России, включая двоих детей. Там также уточнили, что среди россиян зараженных нет.

Лайнер Diamond Princess вышел из порта Йокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Во время вояжа судно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконге и Вьетнаме. Первый пассажир лайнера, у которого диагностировали коронавирус, находился на борту судна с 20 по 25 января и сошел в Гонконге.