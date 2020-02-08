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Вирус из Китая ,  
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Число заразившихся коронавирусом на судне в Японии возросло до 64

Врачи диагностировали новый коронавирус у 64 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине около порта Йокогама в Японии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В сообщении уточняется, что проверку прошли 279 человек. Ранее сообщалось о 61 зараженных среди пассажиров судна.

Проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у сошедшего с лайнера 80-летнего пассажира диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек, после этого лайнер поставили на 14-дневный карантин. Как сообщали в российском посольстве в Японии, на лайнере находятся 24 гражданина России, включая двоих детей. Там также уточнили, что среди россиян зараженных нет.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Лайнер Diamond Princess вышел из порта Йокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Во время вояжа судно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконге и Вьетнаме. Первый пассажир лайнера, у которого диагностировали коронавирус, находился на борту судна с 20 по 25 января и сошел в Гонконге.

По последним данным от нового вируса уже скончались 724 человека. За пределами материкового Китая зафиксировали две смерти — в Гонконге и на Филиппинах. Количество разраженных превышает 34 тыс. человек, при этом вылечились 1 568 пациентов.

Теги: коронавирус, круизный лайнер, Япония
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