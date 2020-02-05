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В посольстве сообщили о 24 россиянах на судне с зараженными коронавирусом

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса встал на карантине у берегов Японии, находятся 24 гражданина России. Об этом в Facebook сообщает посольство России в этой стране.

В дипведомстве отметили, что посольство взаимодействует с местными властями и принимает все возможные меры, чтобы помогать россиянам.

Также посольство установило контакт с российским туроператором, который организовал эту поездку. С японскими властями сейчас решается вопрос о продлении срока действия виз россиян.

Ранее сообщалось, что проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у 80-летнего пассажира, сошедшего на берег полторы недели назад, выявили коронавирус. В результате проверки врачи выявили эту инфекцию у десяти пассажиров. Заразившихся госпитализировали.

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Сейчас лайнер стоит на рейде в японском портовом городе Йокогама. Ранее в диппредставительстве сообщали лишь о двоих россиянах, находящихся на судне.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас коронавирусом заражены свыше 20,6 тыс. человек. В то же время Национальная комиссия по здравоохранению Китая информирует о 24,3 тыс. подтвержденных случаях заболевания в стране. За пределами КНР выявлено 159 заболевших более чем в 20 странах, в том числе два случая заболевания зафиксированы в России.

Теги: коронавирус, Япония
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