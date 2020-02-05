В посольстве сообщили о 24 россиянах на судне с зараженными коронавирусом

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса встал на карантине у берегов Японии, находятся 24 гражданина России. Об этом в Facebook сообщает посольство России в этой стране.

В дипведомстве отметили, что посольство взаимодействует с местными властями и принимает все возможные меры, чтобы помогать россиянам.

Также посольство установило контакт с российским туроператором, который организовал эту поездку. С японскими властями сейчас решается вопрос о продлении срока действия виз россиян.

Ранее сообщалось, что проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у 80-летнего пассажира, сошедшего на берег полторы недели назад, выявили коронавирус. В результате проверки врачи выявили эту инфекцию у десяти пассажиров. Заразившихся госпитализировали.