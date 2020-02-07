Дипломаты сообщили о двух детях из России на карантинном лайнере в Японии

Фото: Xinhua / Kyodo News / Global Look Press

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который находится на карантине, оказалось два российских ребенка. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Токио.

«Среди россиян на борту судна есть семья, в которой двое маленьких детей», — сказали в дипмиссии. В настоящий момент власти разрабатывают сценарий по их возвращению.

Лайнер Diamond Princess с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама в Японии из-за обнаруженных на борту зараженных коронавирусом пассажиров. Их число достигло 61.

По информации российского посольства в Японии, на лайнере находятся 24 гражданина России, у них вирус нового типа не обнаружен. Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), пассажиры лайнера пробудут на карантине две недели.