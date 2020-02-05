Туристы пробудут в карантине на лайнере в Японии две недели

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Пассажиры лайнера Diamond Princess, на борту которого обнаружили случаи заражения коронавирусом, пробудут в карантине еще две недели. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

«Продолжительность карантина будет составлять не менее 14 дней, как того требует Министерство здравоохранения. Затем лайнер вернется к выполнению своих обычных маршрутов», — говорится в сообщении. В АТОР отметили, что на время карантина всем обеспечат бесплатный доступ в интернет и к телефону.

У находящихся на борту 24 россиян коронавирус не обнаружен, отмечается в сообщении. Всего на борту 2666 пассажиров и больше тысячи членов экипажа. Лайнер стоит у берегов Японии.

В АТОР сообщили, что ранее коронавирус был выявлен у десяти человек — девяти пассажиров и одного члена экипажа. Заболевшие — два австралийца, три японца, три гонконгца, один гражданин США, а также член экипажа из Филиппин