Общество , 05 фев, 03:42
0
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом заявил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу, передает NHK.
По его словам, все инфицированные были госпитализированы в больницу, которая находится в префектуре Канагава. Для этого были задействован катер береговой охраны и специальные машины сокрой помощи.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.