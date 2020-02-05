Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом заявил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу, передает NHK.

По его словам, все инфицированные были госпитализированы в больницу, которая находится в префектуре Канагава. Для этого были задействован катер береговой охраны и специальные машины сокрой помощи.

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