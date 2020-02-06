Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы (Япония) 20 января и вернулся обратно 3 февраля, зайдя в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконге и Вьетнаме

Признаки заражения коронавирусом обнаружили у пассажира, который находился на борту судна с 20 по 25 января и сошел в Гонконге

После захода лайнера в порт следования было принято решение поместить его на карантин на 14 дней

Всего на борту 2666 пассажиров, в том числе 24 россиянина, и тысяча членов экипажа

Все заболевшие были отправлены в больницу в префектуре Канагава

Лайнер Diamond Princess был спущен на воду в 2004 году. На его борту — несколько ресторанов и баров, спа-салон, пять бассейнов, фитнес-центр, теннисный корт, мини-поле для гольфа, ночной клуб и казино