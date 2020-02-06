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Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж

Круизный лайнер Diamond Princess из-за нового коронавируса уже несколько дней стоит на карантине у берегов Японии. На его борту более 2,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина. У 20 человек были выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Среди россиян зараженных нет. Как живут пассажиры судна — в фоторепортаже РБК
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы (Япония) 20 января и вернулся обратно 3 февраля, зайдя в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконге и Вьетнаме

Фото: Kyodo / Reuters

Признаки заражения коронавирусом обнаружили у пассажира, который находился на борту судна с 20 по 25 января и сошел в Гонконге

Фото: daxa_tw / AP

После захода лайнера в порт следования было принято решение поместить его на карантин на 14 дней

Фото: daxa_tw / AP

К 6 февраля на судне было выявлено 20 заболевших

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Всего на борту 2666 пассажиров, в том числе 24 россиянина, и тысяча членов экипажа
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Среди россиян заразившихся нет
Фото: Kyodo / Reuters
Все заболевшие были отправлены в больницу в префектуре Канагава
 
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Лайнер Diamond Princess был спущен на воду в 2004 году. На его борту — несколько ресторанов и баров, спа-салон, пять бассейнов, фитнес-центр, теннисный корт, мини-поле для гольфа, ночной клуб и казино
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

К началу февраля жертвами коронавируса стали​ более 500 человек

Теги: мультимедиа, коронавирус, Китай
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