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Число заразившихся коронавирусом на судне в Японии возросло до 61

Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине около порта Йокогама в Японии, новый коронавирус диагностировали еще у 41 человека. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Ранее сообщалось о 20 зараженных.

В сообщении указывается, что теперь общее число заболевших коронавирусом составляет 61 человек.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у одного сошедшего с лайнера пассажира диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого лайнер поставили на 14-дневный карантин.

В российском посольстве в Японии сообщили, что на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина России. Всего на борту — 2666 пассажиров и около тысячи членов экипажа.

Теги: коронавирус, лайнер, Япония
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