Число заразившихся коронавирусом на судне в Японии возросло до 61

Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине около порта Йокогама в Японии, новый коронавирус диагностировали еще у 41 человека. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Ранее сообщалось о 20 зараженных.



В сообщении указывается, что теперь общее число заболевших коронавирусом составляет 61 человек.

Проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у одного сошедшего с лайнера пассажира диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого лайнер поставили на 14-дневный карантин.

В российском посольстве в Японии сообщили, что на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина России. Всего на борту — 2666 пассажиров и около тысячи членов экипажа.