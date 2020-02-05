Среди эвакуированных из Уханя россиян не нашли зараженных коронавирусом

Фото: Минобороны

Состояние 80 россиян, уже доставленных в Тюмень из китайского города Ухань оценивается как удовлетворительное, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

«Заболевших не выявлено», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство.

В Минобороны также отметили, что всех вывезенных из Уханя россиян доставят в благоустроенное место для прохождения карантина. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что их разместят в специально оборудованном реабилитационном центре в Тюменской области.

Как ранее сообщили в посольстве России в Китае, российские дипломаты организовали эвакуацию 144 человек из провинции Хубэй, где расположен Ухань. Из них 128 человек — граждане России, и еще 16 — граждане СНГ. Первый самолет с эвакуированными приземлился в тюменском аэропорту Рощино.