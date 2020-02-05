Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прилетел в Тюмень

На борту самолета Минобороны 80 эвакуированных человек. Заболевших коронавирусом среди них нет

Первый самолет из Китая с гражданами России приземлился в аэропорту Рощино. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса. Заболевших вирусом среди них нет.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что россиян, находящихся в городе Ухань и провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус, эвакуируют. Всех эвакуированных поместят на 14-дневный карантин в Тюменской области.

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