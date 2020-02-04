Попова сообщила об условиях карантина для вывезенных из Китая россиян

Анна Попова (Фото: Global Look Press)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине в Тюменской области россиян, которых эвакуировали из Китая из-за вирусной инфекции. Об этом сообщается в официальном канале оперативного штаба по профилактике коронавируса на базе информагентства «Тюменская линия».

По словам руководителя Роспотребнадзора, прибывших россиян разместят в реабилитационном центре, в нескольких километрах от другого жилья. «Внутри учреждения есть специальная дезинфекционная камера, автономные очистные сооружения», — отметила Попова.

По ее словам, вывезенных из Китая осмотрят врачи после того, как борт приземлится в России. Таможенный досмотр и пограничный контроль будет проходить в специальных автобусах. После этого, сказала Попова, «люди две недели будут жить в отдельных номерах». За соблюдением мер биологической безопасности будут следить специалисты научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора.

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские власти эвакуируют россиян из китайского города Ухань в провинции Хубэй, откуда начал распространяться новый тип вируса. Первый из двух бортов Минобороны, которые были отправлены в рамках эвакуации, приземлился в Китае 4 февраля. Всего самолеты вывезут около 140 человек, сообщал посол России в КНР Андрей Денисов. Среди них могут быть не только граждане России, но и СНГ.