Голикова объявила об эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй в Китае

Власти эвакуируют россиян, которые находятся в городе Ухань, где зародился коронавирус, и провинции Хубэй. Гражданам России позволят выбирать, хотят ли они вернуться. Тех, кто согласится, отправят на 14-дневный карантин

Правительство начнет эвакуацию граждан России из города Ухань в Китае и провинции Хубэй, к которой он относится. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас в городе Ухань находятся 300 россиян, в провинции — 341 человек. Голикова добавила, что гражданам России разрешат выбирать, остаться ли в Китае или вернуться домой. При этом тех, кто решит поехать в Россию, по возвращении на 14 дней отправят на карантин. Самолет с россиянами будут сопровождать сотрудники Роспотребнадзора.

Кроме того, вице-премьер напомнила, что до 4 февраля в Россию должны вернуться граждане, которые находятся на Хайнане. По данным Голиковой, сейчас там 2665 россиян.