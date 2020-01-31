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Вирус из Китая ,  
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Голикова объявила об эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй в Китае

Власти эвакуируют россиян, которые находятся в городе Ухань, где зародился коронавирус, и провинции Хубэй. Гражданам России позволят выбирать, хотят ли они вернуться. Тех, кто согласится, отправят на 14-дневный карантин

Правительство начнет эвакуацию граждан России из города Ухань в Китае и провинции Хубэй, к которой он относится. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас в городе Ухань находятся 300 россиян, в провинции — 341 человек. Голикова добавила, что гражданам России разрешат выбирать, остаться ли в Китае или вернуться домой. При этом тех, кто решит поехать в Россию, по возвращении на 14 дней отправят на карантин. Самолет с россиянами будут сопровождать сотрудники Роспотребнадзора.

Кроме того, вице-премьер напомнила, что до 4 февраля в Россию должны вернуться граждане, которые находятся на Хайнане. По данным Голиковой, сейчас там 2665 россиян.

В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
Общество

Ранее вице-премьер сообщила, что коронавирус впервые обнаружили в России. По ее словам, оба зараженных — граждане Китая, случаи заболевания выявили в Забайкальском крае и Тюменской области. Заразившихся изолировали, они находятся под наблюдением, сейчас им оказывают необходимую помощь. Вице-премьер отметила, что риска распространения вируса по России нет.

На этой неделе авиакомпания Azur Air сообщила, что с 27 января «в кратчайшие сроки» организует вывоз отдыхающих на Хайнане. В Ростуризме отмечали, что именно там в основном находятся российские граждане. Всего в Китае на тот момент было более 5,6 тыс. россиян. Ростуризм пообещал, что всех отдыхающих по путевкам туроператоров возвратят в Россию до 4 февраля.

Коронавирус распространяется по миру с декабря прошлого года. Изначально его обнаружили в Ухане, затем заболевание выявили в других регионах КНР, азиатских странах, США, Австралии, Канаде и нескольких европейских странах. К 31 января из-за заболевания погибли 213 человек, 9816 числятся заразившимися.

Накануне президент Владимир поручил правительству минимизировать количество жертв, если вирус дойдет до России. Власти приняли ряд мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. В частности, они закрыли границы с Китаем в пяти регионах на Дальнем Востоке, организовали проверку прибывающих из КНР в аэропортах. Минздрав выпустил рекомендации по лечению коронавируса, отметив, что взрослым помогают препараты «Рибавирин», рекомбинантный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир/Ритонавир».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Татьяна Голикова, коронавирус, эвакуация, Китай
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