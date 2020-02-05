Посольство сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая

Фото: Минобороны России

Посольство России в Китае сообщило об успешном завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.

Сотрудники ведомства, командированные в провинцию, чтобы организовать эвакуацию, «успешно осуществили транспортировку наших соотечественников в аэропорт города Ухань», говорится на сайте дипмиссии.

Для того, чтобы организовать доставку россиян, проживавших в разных городах провинции, в город Ухань, откуда вылетали самолеты Минобороны, ведомство арендовало автобусы. Транспорт собирал пассажиров более чем из десяти городов, причем некоторые из населенных пунктов были удалены от Уханя на 400–500 км.

В общей сложности российские дипломаты организовали эвакуацию из Хубэй 144 человек, из которых 128 человек были гражданами России, а еще 16 — гражданами СНГ. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, людей с признаками заболевания в самолетах нет.