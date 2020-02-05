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Посольство сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая

Фото: Минобороны России

Посольство России в Китае сообщило об успешном завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.

Сотрудники ведомства, командированные в провинцию, чтобы организовать эвакуацию, «успешно осуществили транспортировку наших соотечественников в аэропорт города Ухань», говорится на сайте дипмиссии.

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Для того, чтобы организовать доставку россиян, проживавших в разных городах провинции, в город Ухань, откуда вылетали самолеты Минобороны, ведомство арендовало автобусы. Транспорт собирал пассажиров более чем из десяти городов, причем некоторые из населенных пунктов были удалены от Уханя на 400–500 км.

В общей сложности российские дипломаты организовали эвакуацию из Хубэй 144 человек, из которых 128 человек были гражданами России, а еще 16 — гражданами СНГ. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, людей с признаками заболевания в самолетах нет.

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Эвакуированных отправят в Тюмень, где в областном учреждении им предстоит пройти двухнедельный карантин. Из аэропорта Уханя их доставят в Россию самолетами Минобороны.

Как рассказала Попова, вывезенных из Китая людей разместят в реабилитационном центре, в нескольких километрах от другого жилья. Внутри центра есть специальная дезинфекционная камера, автономные очистные сооружения. По ее словам, с эвакуированными будет работать бригада московских и тюменских врачей.

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За соблюдением мер биологической безопасности будут следить специалисты научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора.

О том, что россиян эвакуируют из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, сообщила в конце января вице-премьер Татьяна Голикова.

Теги: эвакуация, Китай, Россия
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