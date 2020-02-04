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Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

По словам вице-премьера, всех эвакуированных из Китая россиян разместят в Тюменской области. Покинуть страну и вернуться в Россию решили 133 человека, сообщали ранее в посольстве
Самолеты Воздушно-космических сил России, ​предназначенные для эвакуации россиян из Уханя (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Всех эвакуированных с территории Китая граждан России разместят на 14-дневный карантин в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, поступившем в РБК.

По ее словам, все россияне, прилетевшие из города Ухань и провинции Хубэй, где в конце декабря прошлого года произошла вспышка коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV, здоровы. «Местом нахождения наших граждан и граждан ЕАЭС и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область», — сказала Голикова.

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В настоящее время МИД формирует списки тех, кто будет эвакуирован из Китая, уточнила она. По последним данным, в провинции Хубэй остаются 147 граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. «Эта информация будет все время уточняться до тех пор, пока первый борт не вылетит в Российскую Федерацию», — добавила она.

В посольстве России в КНР ранее сообщали, что покинуть Китай из-за вспышки коронавируса готовы 133 гражданина России, большая часть которых — 85 человек — находятся непосредственно в городе Ухань. По словам посла России в Китае Андрея Денисова, самолеты Минобороны России могут вывезти из охваченного вспышкой коронавируса китайского города не только россиян, но также граждан соседних стран СНГ.

Ранее президент Владимир Путин поручил направить для эвакуации россиян из Китая самолеты Воздушно-космических сил России. По данным на 1 февраля сообщалось, что в провинции Хубэй находится 341 россиянин. В российской дипмиссии уточняли, что по возвращении в Россию граждане должны будут пройти вынужденный 14-дневный карантин.

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. По данным на 4 февраля, заражены более 17 тыс. человек, за пределами Китая в 24 странах зафиксировано 153 подтвержденных случая заболевания. На территории КНР от коронавируса погибли уже 427 человек. Заболевание выявили также в России — два случая заражения в Тюменской области и Забайкалье. В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения вирусной инфекции пока нет.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Тюменская область, коронавирус
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