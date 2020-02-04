Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

По словам вице-премьера, всех эвакуированных из Китая россиян разместят в Тюменской области. Покинуть страну и вернуться в Россию решили 133 человека, сообщали ранее в посольстве

Самолеты Воздушно-космических сил России, ​предназначенные для эвакуации россиян из Уханя (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Всех эвакуированных с территории Китая граждан России разместят на 14-дневный карантин в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, поступившем в РБК.

По ее словам, все россияне, прилетевшие из города Ухань и провинции Хубэй, где в конце декабря прошлого года произошла вспышка коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV, здоровы. «Местом нахождения наших граждан и граждан ЕАЭС и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область», — сказала Голикова.

В настоящее время МИД формирует списки тех, кто будет эвакуирован из Китая, уточнила она. По последним данным, в провинции Хубэй остаются 147 граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. «Эта информация будет все время уточняться до тех пор, пока первый борт не вылетит в Российскую Федерацию», — добавила она.

В посольстве России в КНР ранее сообщали, что покинуть Китай из-за вспышки коронавируса готовы 133 гражданина России, большая часть которых — 85 человек — находятся непосредственно в городе Ухань. По словам посла России в Китае Андрея Денисова, самолеты Минобороны России могут вывезти из охваченного вспышкой коронавируса китайского города не только россиян, но также граждан соседних стран СНГ.