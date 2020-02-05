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Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж

В Тюмени приземлился первый самолет с эвакуированными из Уханя гражданами России. В конце декабря в китайском Ухане была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса. К началу февраля его жертвами стали более 400 человек. На борту самолета 80 человек. Ближайшие две недели они проведут в специально созданной в Тюмени карантинной зоне. Как встречали самолет — в фоторепортаже РБК
Фото: Сергей Русанов / РИА Новости
Самолет из Уханя с жители России на борту приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени утром 5 февраля
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Сотрудник оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса в аэропорту Рощино
Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Все прилетевшие были осмотрены сотрудниками оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Ближайшие две недели эвакуированные из Уханя проведут в карантинном центре в поселке Винзили под Тюменью
Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям
Всего из Уханя будут эвакуированы 147 человек
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Сотрудники оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса в аэропорту
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Жертвами коронавируса к началу февраля стали​ почти 500 человек.
Теги: мультимедиа, коронавирус, Китай
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