Вирус из Китая , 05 фев, 11:42
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Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж
В Тюмени приземлился первый самолет с эвакуированными из Уханя гражданами России. В конце декабря в китайском Ухане была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса. К началу февраля его жертвами стали более 400 человек. На борту самолета 80 человек. Ближайшие две недели они проведут в специально созданной в Тюмени карантинной зоне. Как встречали самолет — в фоторепортаже РБК
Самолет из Уханя с жители России на борту приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени утром 5 февраля
Сотрудник оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса в аэропорту Рощино
Все прилетевшие были осмотрены сотрудниками оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса
Ближайшие две недели эвакуированные из Уханя проведут в карантинном центре в поселке Винзили под Тюменью
Всего из Уханя будут эвакуированы 147 человек
Сотрудники оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса в аэропорту
Жертвами коронавируса к началу февраля стали почти 500 человек.