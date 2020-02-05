Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479

Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, где находится ставший эпицентром заболевания город Ухань, увеличилось до 479 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

По данным ведомства, 362 жертвы находились в Ухане. В провинции число новых случаев пневмонии, вызванных коронавирусом, выросло на 3156 человек. Помимо этого 520 пациентов выздоровели.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, возникла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания выявили в других городах Китая, в Великобритании, США, Германии, Таиланде, Сингапуре, России и других странах.

Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение и ограничила авиасообщение с КНР. Власти также решили эвакуировать россиян из Китая.