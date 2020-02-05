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Россия поставит Индии первую партию С-400 до конца 2021 года

Зенитно-ракетный комплекс C-400 (Фото: MOD Russia / Global Look Press)

До конца 2021 года Индии передадут первую партию российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Об этом заявил замглавы Владимир Дрожжов, передает ТАСС.

Дрожжов отметил, что исполнение контракта по поставкам Индии С-400 идет по графику. По его словам, индийских специалистов начнут обучать работе с ЗРК еще до начала передачи первой партии оружия.

Россия и Индия подписали соглашения о поставках С-400 в октябре 2018 года. Как сообщали тогда в Кремле, Москва передаст Нью-Дели пять полков комплексов, а общая сумма сделки превысила $5 млрд. В июне российские власти сообщили, что вопросы по оплате решены, и поставки начнутся после 2020 года. Индия утверждала, что полностью комплексы передадут к апрелю 2023 года. Месяц спустя Дрожжов заявлял, что при своевременной выплате аванса поставки завершатся в 2025 году, а западные санкции не помешают этому процессу.

В сентябре прошлого года Россия получила аванс, поставки обещали осуществить в течение 18–19 месяцев. Сумма платежа тогда не раскрывалась, однако, как позже сообщала Economic Times, аванс составил $850 млн. Кроме того, по информации издания, Россию попросили ускорить поставки.

Россия уже поставляет свои комплексы в Турцию и Китай. Против поставок российских С-400 выступают США. Американские власти обещали принять меры против Индии, если она будет закупать комплексы. Ранее Вашингтон уже ввел санкции против Китая и Турции, которые получили оружие. Кроме того, покупкой комплексов заинтересовался Ирак. По данным The Wall Street Journal, Багдад обсуждает этот вопрос с Москвой, но контракт пока не подписан.

Теги: Индия, С-400, поставки
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