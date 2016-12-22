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Россия заключила контракт о продаже Индии ЗРК С-400
Политика, 12:23
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Россия заключила контракт о продаже Индии ЗРК С-400
Контракт на поставку в Индию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 подписан, рассказал Дмитрий Песков. Ранее в Кремле сообщали, что речь идет о пяти полках ЗРК
Владимир Путин и Нарендра Моди  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В пятницу, 5 октября, на полях переговоров в Дели президентом Владимиром Путиным подписан контракт на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. На полях [подписан контракт]», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Как ранее сообщали в Кремле, речь идет о поставке пяти полков комплексов С-400, общая сумма сделки превышает $5 млрд.

Россия и Индия согласовали условия поставки С-400 на $6 млрд
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Соглашение о поставках С-400 было подписано в октябре 2016 года во время встречи Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в штате Гоа на полях саммита БРИКС. В мае 2018 года источники в Минобороны рассказали РБК, что Москва и Дели согласовали условия контракта. По их словам, речь шла о пяти полках (десять дивизионов). Объем всего контракта собеседники РБК оценили тогда в $6,2 млрд.

20 августа директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что Россия снизила цену на С-400 для Индии. Он назвал Индию «стратегическим партнером» и пояснил, что уступки в окончательной цене были сделаны «не в ущерб себе».

Против сделки активно выступали США, угрожая индийской стороне санкциями. В сентябре в рамках «российской» санкционной программы США впервые ввели так называемые вторичные санкции — санкции против иностранного лица за запрещенное сотрудничество с Россией. Мишенью для вторичных санкций оказался Китай. В санкционные списки попали Департамент развития оборудования китайской армии и его директор Ли Шанфу (их активы в юрисдикции США подлежат блокировке). Кроме того, введен запрет на поставки Департаменту развития оборудования китайской армии продукции и технологий американского происхождения, ему закрыт доступ к валютным операциям в американской юрисдикции.

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2 октября индийское издание Economic Times со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Индия, несмотря на угрозу санкций, решила приобрести у России пять полков зенитно-ракетных комплексов С-400 за $5,43 млрд. По словам источников, окончательное решение о покупке было принято на заседании комитета правительства по безопасности. Путин прибыл с визитом в Дели 4 октября 2018 года.

В день подписания контракта вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что стороны нашли пути урегулирования проблем, возникавших при осуществлении платежей по контрактам в военно-технической сфере. По его словам, власти России и Индии учитывают санкционное давление, обсуждаются вопросы задержки с платежами и принимаются соответствующие меры. Борисов добавил, что российская и индийская стороны будут держать курс на расчеты в национальных валютах.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Индия , ЗРК С-400 , контракт
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