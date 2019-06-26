Власти назвали сроки поставки С-400 Индии

Поставка зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Индии начнется после 2020 года. Об этом журналистам сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, передает ТАСС.

«Вопросы с оплатой по контракту решены», — добавили в ведомстве.

Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что поставки систем «Триумф» в Индию начнутся осенью 2020 года.

Россия заключила контракт на поставку Индии нескольких комплексов С-400 в октябре прошлого года. Стороны подписали соглашение о поставке еще в октябре 2016 года, а его условия были утверждены в 2018-м. Как отмечали тогда источники РБК в Минобороны, речь шла о пяти полках (десяти дивизионов). Объем всего контракта на тот момент оценивался в $6,2 млрд, сообщили они.