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Индия назвала сроки поставок российских С-400

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Индии должны завершиться к апрелю 2023 года. Об этом заявил первый замглавы Минобороны Индии Шипад Наик, говорится в поступившем в РБК заявлении.

«Контракт на поставки систем С-400 из России был подписан 5 октября 2018 года. Поставки, вероятно, завершатся к апрелю 2023 года», — сказал он. — Правительство принимает суверенные решения, основанные на восприятии угрозы, эксплуатационные и технологические аспекты поддержания Вооруженных сил в состоянии готовности для удовлетворения всего спектра проблем безопасности».

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Помпео пообещал индийцам отреагировать на покупку С-400 «как партнер»

О планах Индии приобрести российские С-400 стало известно еще в 2015 году. Соответствующий контракт на $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию. Против сделки выступает Вашингтон. Он обещал принять меры против Индии «как партнер», не уточнив, на какие именно шаги готов пойти.

Ранее Россия начала поставку комплексов С-400 в Турцию. Как сообщал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, развертывание комплексов может завершиться к апрелю 2020 года.

Теги: С-400, Индия, Рособоронэкспорт, поставки вооружений
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