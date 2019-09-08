Россия получила аванс от Индии за С-400

Индия внесла аванс за комплексы С-400, поставки будут осуществлены в течение 18-19 месяцев. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-1».

«Проавансирован, и в строгом соответствии с графиком все будет поставлено, там, по-моему, около 18-19 месяцев», — заявил Борисов (цитата по «РИА Новости»).

О планах Индии приобрести комплексы С-400 стало известно еще в 2015 году, контракт на поставку систем был подписан в октябре 2018 года. Согласно договору, Индия получит пять полковых комплектов российских ЗРК более чем на $5 млрд. В июле замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов сообщил, что в случае своевременной выплаты аванса поставки комплексов могут начаться в 2020 году, а закончиться — в 2025-м.

Россия уже поставляет свои комплексы в Турцию и Китай. Против поставок российских комплексов другим государствам неоднократно выступали американские власти. В США обещали принять меры против Индии, однако не уточнили, о каких конкретных шагах идет речь.