В ФСВТС заявили об отсутствии помехи санкций поставкам оружия Индии

Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов заявил, что санкции не помешают участвовать в индийских оружейных тендерах. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы вынуждены в условиях санкционного давления находить пути их обхода», — сказал он.

Дрожжов добавил, что Россия и Индия нашли решения по поставкам зенитно-ракетных систем С-400, автоматам Калашникова и фрегатам проекта 11356. Он выразил надежду, что страна найдет подобные решения и на поставку истребителей. Агентство отмечает, что их количество составит 110 самолетов.

По словам Дрожжова, портфель заказов на поставку вооружений и военной техники в Индию составляет около $14 млрд. Замдиректора ФСВТС рассказал, что Россия планирует получить аванс за системы С-400 до конца 2019 года. Он отметил, что в этом случае поставки комплексов могут начаться в 2020 году, а завершиться — в 2025-м.