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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Политика ,  
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В ФСВТС заявили об отсутствии помехи санкций поставкам оружия Индии

Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов заявил, что санкции не помешают участвовать в индийских оружейных тендерах. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы вынуждены в условиях санкционного давления находить пути их обхода», — сказал он.

Политика
Власти назвали сроки поставки С-400 Индии

Дрожжов добавил, что Россия и Индия нашли решения по поставкам зенитно-ракетных систем С-400, автоматам Калашникова и фрегатам проекта 11356. Он выразил надежду, что страна найдет подобные решения и на поставку истребителей. Агентство отмечает, что их количество составит 110 самолетов.

По словам Дрожжова, портфель заказов на поставку вооружений и военной техники в Индию составляет около $14 млрд. Замдиректора ФСВТС рассказал, что Россия планирует получить аванс за системы С-400 до конца 2019 года. Он отметил, что в этом случае поставки комплексов могут начаться в 2020 году, а завершиться — в 2025-м.

Политика
Помпео попросит Индию рассмотреть альтернативы российским С-400

В конце июня госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что Вашингтон серьезно обеспокоен планами Индии купить российское оружие. Он отметил, что в ответ США отреагируют «так, как реагируют партнеры». Ранее в Госдепе сообщали, что во время визита в Индию Помпео планирует попросить местные власти отказаться от покупки С-400.

Теги: ФСВТС, Индия, С-400
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