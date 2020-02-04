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Второй самолет ВКС России вылетел в Ухань за россиянами

Самолет Воздушно-космических сил России, ​предназначенный для эвакуации россиян из Уханя (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Еще один самолет Военно-космических сил России вылетел в Китай, чтобы увезти из провинции Хубэй россиян. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Это уже второй военный самолет, отправленный за россиянами в Китай. Ранее 4 февраля ведомство сообщило об отправке первого борта с аэродрома Восточного военного округа в город Ухань. И первый, и второй самолет сопровождают военные медики, экипированные современными средствами защиты. У медиков также есть «современные средства диагностики» и необходимые медпрепараты, уточняет ведомство.

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Минобороны сообщало, что всего в Китай за россиянами направят пять военных самолетов. Привлечь к вывозу россиян из Китая самолеты ВКС поручил президент Владимир Путин.

Пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров ранее говорил, что покинуть Китай из-за вспышки коронавируса готовы 133 гражданина России, большая часть которых — 85 человек — находится непосредственно в Ухане, где впервые было зафиксировано заражение неизвестным ранее штаммом.

По словам посла России в КНР Андрея Денисова, самолеты Минобороны могут вывезти из охваченного вспышкой коронавируса китайского города Уханя не только своих граждан, но также граждан стран СНГ.

Теги: Минобороны, самолет, эвакуация
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