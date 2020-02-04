Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 63,43 (-0,47) Quote, 13:12
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 70,13 (-0,67) Quote, 13:12
CAS назвал дату слушаний дел биатлонисток Вилухиной, Романовой и Зайцевой Спорт, 21:53 Овечкин броском травмировал вратаря Самсонова на тренировке «Вашинтгтона» Спорт, 21:52 Путин в шутку пригрозил отсадить Фурсенко «на заднюю парту» Общество, 21:44 Из Китая вылетел первый самолет ВКС с россиянами Общество, 21:34 Средняя ставка вкладов в России упала до 5,76% годовых Финансы, 21:31 ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке Экономика, 21:22 Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж Общество, 21:19  У эвакуируемых из Уханя в Россию не нашли признаков коронавируса Общество, 21:01 ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией Экономика, 20:59 Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Партизан» в товарищеском матче Спорт, 20:57 Путин пошутил об образовательных программах на встрече в Череповце Политика, 20:50 США пополнили свой ядерный арсенал новой маломощной боеголовкой Политика, 20:44 СМИ опубликовали видео посадки самолета ВКС России в китайском Ухане Общество, 20:40 Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк Экономика, 20:37
Вирус из Китая ,  
0 

Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж

Их Уханя Россия эвакуировала 147 человек, большинство из них — россияне. Ближайшие две недели они проведут на карантине в лечебно-реабилитационном центре под Тюменью. Как выглядит этот центр — в фоторепортаже РБК
Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / ТАСС
В лечебно-реабилитационном центра «Градостроитель» будут размещены эвакуированные из Китая граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины
Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / ТАСС
Все они будут эвакуированы в ​Тюменскую область из китайского города Ухань, где в конце декабря была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса
Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / ТАСС
Санаторий находится в поселке Винзили в 28 км от Тюмени
 
Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / ТАСС

Один из номеров лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель», где будут размещены эвакуированные граждане РФ из Китая

Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / ТАСС
Номера оборудованы шкафом для одежды, телевизором и холодильником 
Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / ТАСС
Центр готовят к прибытию эвакуированных из Китая
 
Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / ТАСС

Кухня в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель»

Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / ТАСС
Столовая в пансионате «Градостроитель» 
Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / ТАСС

Санаторий «Градостроитель» находится в ведении департамента здравоохранения Тюменской области. В санатории обустроено порядка 200 коек 

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Санаторий для прибывающих из Китая лично осмотрели руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова (в центре) и губернатор Тюменской области Александр Моор (второй справа)  
Теги: мультимедиа, коронавирус, Китай
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter