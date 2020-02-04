Вирус из Китая , 04 фев, 21:19
0
Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж
Их Уханя Россия эвакуировала 147 человек, большинство из них — россияне. Ближайшие две недели они проведут на карантине в лечебно-реабилитационном центре под Тюменью. Как выглядит этот центр — в фоторепортаже РБК
В лечебно-реабилитационном центра «Градостроитель» будут размещены эвакуированные из Китая граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины
Все они будут эвакуированы в Тюменскую область из китайского города Ухань, где в конце декабря была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса
Санаторий находится в поселке Винзили в 28 км от Тюмени
Один из номеров лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель», где будут размещены эвакуированные граждане РФ из Китая
Номера оборудованы шкафом для одежды, телевизором и холодильником
Центр готовят к прибытию эвакуированных из Китая
Кухня в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель»
Столовая в пансионате «Градостроитель»
Санаторий «Градостроитель» находится в ведении департамента здравоохранения Тюменской области. В санатории обустроено порядка 200 коек
Санаторий для прибывающих из Китая лично осмотрели руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова (в центре) и губернатор Тюменской области Александр Моор (второй справа)