Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж

Их Уханя Россия эвакуировала 147 человек, большинство из них — россияне. Ближайшие две недели они проведут на карантине в лечебно-реабилитационном центре под Тюменью. Как выглядит этот центр — в фоторепортаже РБК