Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая

К вывозу российских граждан из КНР из-за вспышки коронавируса привлекут пять военных самолетов. Ранее в Кремле говорили, что эвакуация пройдет 3–4 февраля

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минобороны объявило о создании авиационной группировки, которая займется вывозом россиян из Китая из-за вспышки коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.

Ранее в министерстве рассказали, что на борту каждого самолета будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со средствами диагностики и медицинскими препаратами.

Привлечь к вывозу россиян из Китая самолеты ВКС накануне приказал президент Владимир Путин. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, эвакуация запланирована на 3–4 февраля. На то, чтобы китайская сторона согласовала полетную информацию, понадобилось определенное время, пояснял он.