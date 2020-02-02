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Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая

К вывозу российских граждан из КНР из-за вспышки коронавируса привлекут пять военных самолетов. Ранее в Кремле говорили, что эвакуация пройдет 3–4 февраля
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минобороны объявило о создании авиационной группировки, которая займется вывозом россиян из Китая из-за вспышки коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.

Ранее в министерстве рассказали, что на борту каждого самолета будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со средствами диагностики и медицинскими препаратами.

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Привлечь к вывозу россиян из Китая самолеты ВКС накануне приказал президент Владимир Путин. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, эвакуация запланирована на 3–4 февраля. На то, чтобы китайская сторона согласовала полетную информацию, понадобилось определенное время, пояснял он.

О начале эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Именно в столице этой провинции — городе Ухань — в декабре прошлого года зафиксировали вспышку нового вируса. По словам вице-премьера, в Ухане находятся 300 россиян, а в провинции — 341. Как сообщили 2 февраля в посольстве, Китай готовы покинуть около 130 россиян. Тем, кто решит вернуться в Россию, нужно будет две недели провести на карантине, чтобы снизить риск распространения вируса.

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1 февраля эвакуация началась на трех автомобильных пунктах пропуска через госграницу с Китаем в Приморском крае. Голикова также отмечала, что до 4 февраля в Россию должны вернуться граждане, которые находятся на Хайнане (около 2,6 тыс. россиян).

По последним данным властей Китая, заразились более 14 тыс. человек, 305 погибли. Случаи заболевания выявили и за пределами КНР, в том числе в России.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, эвакуация, Минобороны
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