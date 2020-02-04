Минобороны сообщило об отправке первого самолета за россиянами в Ухань

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Первый самолет Минобороны вылетел в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Самолет отправился с аэродрома восточного военного округа в город Ухань.

В самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они везут с собой средства диагностики и индивидуальной защиты, а также нужные медицинские препараты.

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