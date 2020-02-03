В посольстве назвали число готовых уехать из провинции Хубэй россиян

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Более 130 россиян готовы уехать из провинции Хубэй в Китае в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, точное число готовых покинуть китайскую провинцию россиян в рамках намеченной эвакуации составляет 133 человека, 85 из которых находятся в Ухане. «Российских граждан среди пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, нет», — подчеркнул он.

Представитель посольства добавил, что по возвращении на родину все россияне согласились пройти двухнедельный карантин.

Ранее Егоров сообщил, что посольству удалось установить контакт с 202 россиянами, которые находятся в Хубэе. Ориентировочно эвакуация должна пройти 3–4 февраля.