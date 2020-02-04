Россия заявила о готовности эвакуировать из китайского Уханя граждан СНГ

Андрей Денисов (Фото: russia.org.cn)

Россия может эвакуировать из охваченного вспышкой коронавируса китайского города Уханя не только своих граждан, но также граждан стран СНГ. Об этом заявил на пресс-конференции в Пекине посол России в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.

По словам Денисова, уже поступили запросы на эвакуацию от граждан Белоруссии, Казахстана и от нескольких студентов из Армении. На вопрос о возможности эвакуации на спецбортах граждан Украины посол ответил утвердительно. В то же время он добавил, что пока таких запросов не поступало. «В самолете около 90 мест. У нас около 140 человек, включая единичные случаи из стран СНГ», — добавил Денисов.

Он отметил, что некоторые иностранцы отказываются от эвакуации, узнав, что в соответствии с российской процедурой их ожидает двухнедельный карантин.

Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Затем инфекция распространилась на другие регионы Китая и за его пределы. Сейчас, по данным ВОЗ, заражен 17 391 человек, тогда как Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 20 438 подтвержденных случаях заболевания только внутри страны. За пределами КНР выявлено 153 заболевших коронавирусом более чем в 20 странах.