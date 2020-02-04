Россия заявила о готовности эвакуировать из китайского Уханя граждан СНГ
Россия может эвакуировать из охваченного вспышкой коронавируса китайского города Уханя не только своих граждан, но также граждан стран СНГ. Об этом заявил на пресс-конференции в Пекине посол России в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.
По словам Денисова, уже поступили запросы на эвакуацию от граждан Белоруссии, Казахстана и от нескольких студентов из Армении. На вопрос о возможности эвакуации на спецбортах граждан Украины посол ответил утвердительно. В то же время он добавил, что пока таких запросов не поступало. «В самолете около 90 мест. У нас около 140 человек, включая единичные случаи из стран СНГ», — добавил Денисов.
Он отметил, что некоторые иностранцы отказываются от эвакуации, узнав, что в соответствии с российской процедурой их ожидает двухнедельный карантин.
Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Затем инфекция распространилась на другие регионы Китая и за его пределы. Сейчас, по данным ВОЗ, заражен 17 391 человек, тогда как Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 20 438 подтвержденных случаях заболевания только внутри страны. За пределами КНР выявлено 153 заболевших коронавирусом более чем в 20 странах.