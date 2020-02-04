Улицы городов Китая опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж

Несмотря на то что Китай не объявил режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, ежегодные новогодние каникулы были продлены, многие производства закрыты, а граждан просят постараться ограничить перемещение и общение с другими людьми. Улицы некоторых городов опустели. Ситуация в Китае — в фоторепортаже РБК

27 января из-за риска распространения коронавируса Китай продлил ежегодные новогодние каникулы. Они должны были закончиться 26 января. Соответствующие указания госсовета КНР распространяются на все провинции, города центрального подчинения и автономные районы Жертвами нового вируса стали ​ более 400 человек. Больше всего заразившихся в Китае. По данным ВОЗ на 3 февраля, заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238) Китайские финансовые рынки открылись только 3 февраля. Фондовый индекс Шанхайской биржи в день открытия показал ​ падение на 8%, самое высокое за последние четыре года Распространение вируса началось с города Ухань, столицы провинции ​Хубэй Сейчас Ухань, как и несколько других городов провинции, закрыт Из-за новостей о распространении коронавируса и ограничений, наложенных властями, спрос на нефть упал в Китае на 20% Жителям китайских городов рекомендовано ограничить перемещение, тщательнее мыть руки и сократить общение Некоторые страны, в том числе Россия, ограничили авиа- и железнодорожное сообщение с китайскими городами Китай закрыл для посещения некоторые туристические места, такие как часть Великой китайской стены и Диснейленд в Шанхае

В большинстве крупных городов происходит ежедневная санитарная обработка улиц

