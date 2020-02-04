Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 63,43 (-0,47) Quote, 13:12
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 70,13 (-0,67) Quote, 13:12
Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 14:18 Россия заявила о готовности эвакуировать из китайского Уханя граждан СНГ Общество, 14:09 В Амурской области завершено строительство ЛЭП «Февральск-Рудная» Пресс-релиз, 14:04 Сенаторы оценили возможные новые иски Украины против России Общество, 14:03 Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды Общество, 13:56 Улицы городов Китая опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж Общество, 13:48  Песков заявил о докладах Путину о ситуации с вирусом «в реальном времени» Общество, 13:25 Солнечная долина: где покататься на горных лыжах этой зимой Стиль, 13:24 Кремль ответил на вопрос о сроках визита Путина в Китай Политика, 13:22 Как оценивать недвижимость: инструкция от JLL Pro, 13:17 10 способов сделать путешествие экологичнее Стиль, 13:17 «Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России Технологии и медиа, 13:16 Хардфорк Bitcoin SV и хакатон Odyssey: главные события февраля Крипто, 13:15 Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США Политика, 13:12
Вирус из Китая ,  
0 

Улицы городов Китая опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж

Несмотря на то что Китай не объявил режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, ежегодные новогодние каникулы были продлены, многие производства закрыты, а граждан просят постараться ограничить перемещение и общение с другими людьми. Улицы некоторых городов опустели. Ситуация в Китае — в фоторепортаже РБК
Один из финансовых районов Шанхая
(Фото: Aly Song / Reuters)
27 января из-за риска распространения коронавируса Китай продлил ежегодные новогодние каникулы. Они должны были закончиться 26 января. Соответствующие указания госсовета КНР распространяются на все провинции, города центрального подчинения и автономные районы
Один из финансовых районов Шанхая
(Фото: Aly Song / Reuters)
Жертвами нового вируса стали​ более 400 человек. Больше всего заразившихся в Китае. По данным ВОЗ на 3 февраля, заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238)
Центральный деловой район Пекина
(Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)
Китайские финансовые рынки открылись только 3 февраля. Фондовый индекс Шанхайской биржи в день открытия показал​ падение на 8%, самое высокое за последние четыре года
Мост через Янцзы, ведущий в Ухань
(Фото: Thomas Peter / Reuters)

Распространение вируса началось с города Ухань, столицы провинции ​Хубэй

Тоннель под Янцзы, ведущий в Ухань
(Фото: China Daily / Reuters)
Сейчас Ухань, как и несколько других городов провинции, закрыт
Пекин
(Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)
Из-за новостей о распространении коронавируса и ограничений, наложенных властями, спрос на нефть упал в Китае на 20%
Чанша
(Фото: Thomas Peter / Reuters)
Жителям китайских городов рекомендовано ограничить перемещение, тщательнее мыть руки и сократить общение
Статуя в одном из парков китайского города Хуайань
(Фото: Zuma / ТАСС)
Некоторые страны, в том числе Россия, ограничили авиа- и железнодорожное сообщение с китайскими городами
Храм Донглин на севере провинции Цзянси
(Фото: Thomas Peter / Reuters)
Китай закрыл для посещения некоторые туристические места, такие как часть Великой китайской стены и Диснейленд в Шанхае
 
Циндао
(Фото: CNSPhoto / Reuters)
В большинстве крупных городов происходит ежедневная санитарная обработка улиц
 
Теги: мультимедиа, Китай, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter