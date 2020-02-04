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СМИ узнали о законопроекте по депортации из России иностранцев с вирусами

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию иностранцев, у которых были выявлены опасные для общества заболевания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

По данным издания, речь идет о подготовленных ведомством поправках в статьи 31, 32.2 и 34 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В частности, российским правительством был подготовлен перечень опасных болезней, в который включили 16 вирусов. Помимо коронавируса, в список также внесли такие заболевания, как чума, холера, туберкулез, ВИЧ и сибирская язва.

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Издание отмечает, что благодаря данному законопроекту принимать решения о выдворении иностранцев будут ряд ведомств, в числе которых МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Также эти ведомства будут отвечать и за выполнение Россией международных договоров в части депортации таких граждан. Порядок выдворения заболевших иностранцев из России вышеперечисленные ведомства будут определять совместно с Минюстом. Согласно плану законопроектной деятельности на 2020 год, документ планируется представить кабмину в марте, а на рассмотрение Госдумы его внесут в мае, сообщает газета.

Как говорится в пояснительной записке к документу, данный законопроект обусловлен тем, что на сегодняшний день в России нет закона, определяющего порядок исполнения решений о депортации и административном выдворении за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

В правительстве отметили, что при выдворении больных граждан за пределы России их должны будут обеспечить не только лечением, но также перевозкой и сопровождением. Также необходимо будет выработать требования по соблюдению мер личной и общественной гигиены, правил поведения в общественных местах такими гражданами и должностными лицами. В правительстве считают, что отсутствие закона негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке и гигиенической безопасности россиян.

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Первый зампред думской фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев пообещал выступить в поддержку данного законопроекта, так как речь идет о безопасности россиян. «Этому пример и распространение коронавируса, и предыдущие инфекции — свиной и птичий грипп, атипичная пневмония», — отметил Исаев.

В поддержку документа также выступил заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, однако он счел законопроект запоздавшим. «У нас в стане до сих пор нет нормативных актов, которые регулировали бы вопрос депортации таких мигрантов. Этот закон просто необходим, и мы его поддержим», — отметил парламентарий.

Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов также полагает, что его партия может поддержать законопроект. В КПРФ «Известиям» сообщили, что сначала хотели бы ознакомиться с текстом законопроекта.

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Накануне о возможной депортации из России зараженных коронавирусом 2019-nCoV иностранцев заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства коронавирус нового типа был включен в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Глава кабмина также подтвердил, что им был утвержден национальный план по борьбе с распространением инфекции на территории России.

По данным китайских властей на 3 февраля, число заболевших коронавирусом нового типа 2019-nCoV достигло 20 438. Умерло от этого заболевания 425 человек.

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Впервые этот вирус выявили в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 31 января два случая заражения коронавирусом подтвердились на территории России: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба зараженных являются гражданами Китая. Случаи заболевания были также зафиксированы в США, Канаде, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Швеции,  Японии, Вьетнаме, ОАЭ, Южной Корее, на Тайване, в Сингапуре, Гонконге, Малайзии, Непале, Австралии и других странах.

Китайские эксперты пришли к выводу, что источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. В инкубационный период вирус может передаваться от человека к человеку.

Теги: МВД России, законопроект, коронавирус, депортация, заболевания, иностранцы ..., «Известия»
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