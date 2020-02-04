Власти допустили запрет на вывоз из России медицинских масок

Данную возможность обсуждает Минпоромторг совместно с оперативным штабом по предупреждению коронавируса в России

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

В правительстве рассматривают возможность введения временного запрета на экспорт медицинских масок и средств защиты из России. Об этом сообщает профильное издание «Фармвестник» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу. Президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин в беседе с издание подтвердил информацию.

По его словам, решения пока нет. Целесообразность введения такого запрета сейчас обсуждается Минпромторгом с оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории России. Решение должно быть согласовано вице-премьером Татьяной Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб, добавляет собеседник.

В конце января продажи медицинских масок на территории России на фоне вспышки коронавируса в Китае выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следовало из данных ИТ-компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных страны).