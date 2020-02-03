Власти пообещали вылечить зараженных коронавирусом иностранцев в России

Ранее премьер Мишустин заявил, что иностранные граждане, у которых будет выявлена коронавирусная инфекция, могут быть депортированы из России

Татьяна Голикова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Все находящиеся в России иностранцы, у которых медики диагностируют новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, будут помещены на лечение до полного выздоровления. Об этом РБК сообщили в секретариате вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой.

После прохождения лечения в российских стационарах граждане иностранных государств, в том числе КНР, «самостоятельно примут решение, оставаться ли им на территории нашей страны или нет».

Голикова также напомнила, что все россияне, эвакуированные из Китая, в частности, из города Ухань и провинции Хубэй, где в конце декабря прошлого года произошла вспышка коронавируса нового типа, по возвращении домой для проверки будут помещены на двухнедельный карантин. «Все российские граждане, которые будут эвакуированы из провинции Хубэй, помещаются под карантин на 14 дней, они об этом проинформированы», — говорится в сообщении.

Глава правительства Михаил Мишустин ранее допускал, что иностранцы, у которых при прибытии в Россию на границах в ППК и аэропортах будет выявлена коронавирусная инфекция, могут быть депортированы из страны. По его словам, уже подписан национальный план по предупреждению «завоза и распространения» этой инфекции на территории России, а сам коронавирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

Власти намерены ограничить въезд иностранцев с территории Китая с 4 февраля, а единственный пункт пропуска для китайских граждан будет работать в московском аэропорту Шереметьево. Такое распоряжение сейчас готовят Минтранс, ФТС, Роспотребнадзор и погранслужба ФСБ России. Также временное ограничение распространится на ввоз с территории Китая всех видов экзотических животных, рыб и растений. При этом, по словам вице-премьера, пока в стране нет оснований для введения новых ограничительных мер из-за вспышки китайской инфекции, в том числе для объявления режима ЧС.