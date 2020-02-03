Можно ли заместить продовольствие из КНР в российской рознице

Торговые сети стали отказываться от китайских продуктов Можно ли заместить продовольствие из КНР в российской рознице

Ретейлеры из-за коронавируса начали по собственной инициативе ограничивать поставки из Китая продуктов, в основном овощей и фруктов. В случае запрета в европейской части России их легко заместить, а Дальний Восток может пострадать

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Об отказе от закупки китайских продуктов из-за нового коронавируса в понедельник, 3 февраля, объявил продуктовый ретейлер «Магнит». Торговая сеть приостановила закупки овощей и фруктов из Китая и начала завозить эти товары из других стран, полностью заместив китайский импорт, пояснили в компании. Ограничила закупки продуктов из Китая, в частности моркови и перца, и крупнейшая в Восточной Сибири торговая сеть «Командор», сообщил РБК ее представитель.

В «Пятерочках», «Перекрестках» и «Карусели» из китайских продовольственных продуктов продаются преимущественно имбирь и чеснок, уточнили в пресс-службе управляющей этими сетями X5 Retail Group. Сложностей с логистикой группа пока не наблюдает, но «ищет возможности поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам».

Ретейлеры отказываются от китайских продуктов по собственной инициативе: официального запрета на ввоз в Россию китайской сельхозпродукции российские власти пока не вводили. С 30 января 2020 года действует только запрет Россельхознадзора на экзотических и декоративных животных из Китая.

«Лента», по словам ее представителя, не планирует отказываться от китайской продукции. Представители «Ашана» и «Дикси» на запрос не ответили.