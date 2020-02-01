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СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей угрожал их бабушке, которая забрала их на воспитание. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Она рассказала, что, по имеющимся данным, он высказывал женщине устные угрозы. Марковская отметила, что следователи проверят эту информацию.

«Следствие даст правовую оценку действиям мужчины, при наличии оснований будет принято процессуальное решение», — сказала она.

Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск
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26 января мужчина оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. По данным полиции, они прилетели в Москву из Хабаровска. В детском рюкзаке нашли записку, в которой мужчина рассказал о сложной финансовой ситуации и попросил приютить мальчиков.

Следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК), а потом завел дело об истязаниях (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК). Впоследствии отец детей самостоятельно явился в одно из подразделений СК. Он объяснил следователям, что хотел найти работу в Москве, а затем вернуться за детьми. Бабушка и дедушка мальчиков по материнской линии сообщили, что готовы забрать детей к себе.

Теги: аэропорт Шереметьево, дети, угрозы, новости РБК
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