Брошенных в Шереметьево детей предложили забрать бабушка и дедушка

Двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, готовы забрать к себе родные бабушка и дедушка. Об этом сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова, передает ТАСС.

«У мальчиков есть родные бабушка и дедушка по материнской линии, которые выразили готовность взять их себе. Условия хорошие», — сказала она. По ее словам, детей привезут в регион в конце недели, главной задачей является вернуть их в «родную, кровную семью».

РБК направил запрос в министерство социальной защиты населения Хабаровского края.

26 января стало известно, что мужчина оставил двоих сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. Они прилетели из Хабаровска. В рюкзаках мальчиков нашли свидетельства о рождении и записку от отца, в которой он признался, что у него нет денег на содержание детей.

Правоохранительные органы начали поиски мужчины. 28 января он сам пришел в одно из подразделений СК. Мужчина рассказал следователям, что хотел найти работу и вернуться за сыновьями. Мать мальчиков, которая не общалась с бывшим мужем и детьми после развода, выразила готовность забрать сыновей в свою новую семью.