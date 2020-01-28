Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

В записке, которую мужчина оставил в Шереметьево вместе с двумя сыновьями, говорилось, что у него нет денег на содержание детей. По данным СМИ, он пришел к следователям в Батайске (Ростовская область) и дал признательные показания

Отец оставленных в аэропорту детей (Фото: СК РФ)

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

В ведомстве отметили, что отца допрашивают: следователи выясняют причины, по которым он «оставил детей в беспомощном состоянии». ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информированный источник уточняют, что мужчина пришел в отдел в городе Батайске.

26 января полицейские сообщили, что начали искать мужчину, который оставил в Шереметьево двоих сыновей, 2011 и 2014 годов рождения. Семья прилетела из Хабаровска. В рюкзаке у мальчиков были обнаружены их свидетельства о рождении и оставленная отцом записка, в которой тот признался, что не имеет денег на содержание детей. Мать мальчиков (с отцом она в разводе) заявила, что не знала о происходящем, и выразила готовность забрать обоих к себе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. 27 января уполномоченная по права ребенка Анна Кузнецова рассказала, что полиция установила личность мужчины. «Из Москвы он вылетел в город Ростов-на-Дону», — уточняла она.