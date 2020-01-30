Число жертв нового коронавируса достигло 170 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 132 жертвах.

Издание отмечает, что все погибшие являются жителями Китая. По состоянию на конец среды, 29 января, число зарегистрированных случаев заражения превысило 7,1 тыс. человек. Накануне Всемирная организация здравоохранения заявляла, что число заболевших составило более 6 тыс. человек.

Впоследствии на сайте Госкомитета по делам здравоохранения Китая появилась информация, что число подтвержденных случаев заражения превысило 7,7 тыс. человек, из которых 31 человек в тяжелом состоянии.

Вспышка нового коронавируса возникла в городе Ухань в декабре 2019 года. Там на рынке морепродуктов продавали диких животных, которые, по данным ученых, стали источником заболевания.