Вирус из Китая , 29 янв, 11:47
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Китайский коронавирус. Самое актуальное
Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса уже стали более сотни человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР. Главное о вирусе — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 4593 человека (из них в Китае 4537). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 5974 подтвержденных случаях, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 6053.
- Согласно данным Национальной комиссии, почти 60 тыс. человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить.
- Еще 132 человека умерли.
Ситуация в России
- Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России нет.
- Эксперты подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) оценивают риск появления вируса в России как высокий, однако вероятность начала эпидемии по всей стране невелика. Вирус, по их оценкам, дойдет до России в феврале.
- Из-за вспышки коронавируса и продления новогодних каникул в Китае возможны сбои в поставках китайской электроники в Россию, говорят участники рынка. Магазины могут не успеть пополнить склады перед периодом высокого спроса на 23 февраля и 8 марта.