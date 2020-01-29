Китайский коронавирус. Самое актуальное

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса уже стали более сотни человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР. Главное о вирусе — в материале РБК

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Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ, заражены 4593 человека (из них в Китае 4537). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 5974 подтвержденных случаях, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 6053.

Согласно данным Национальной комиссии, почти 60 тыс. человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить.

Еще 132 человека умерли.

Ситуация в России