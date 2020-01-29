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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса уже стали более сотни человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР. Главное о вирусе — в материале РБК
Фото: Kin Cheung / AP

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 4593 человека (из них в Китае 4537). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 5974 подтвержденных случаях, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 6053.
  • Согласно данным Национальной комиссии, почти 60 тыс. человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить.
  • Еще 132 человека умерли.

Ситуация в России

  • Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России нет.
  • Эксперты подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) оценивают риск появления вируса в России как высокий, однако вероятность начала эпидемии по всей стране невелика. Вирус, по их оценкам, дойдет до России в феврале.
  • Из-за вспышки коронавируса и продления новогодних каникул в Китае возможны сбои в поставках китайской электроники в Россию, говорят участники рынка. Магазины могут не успеть пополнить склады перед периодом высокого спроса на 23 февраля и 8 марта.
    Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
    Фотогалерея 

Ситуация в других странах

  • Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 11 странах.
  • В Белом доме рассматривают возможность заморозки авиасообщения между США и Китаем. United Airlines, которая осуществляет большинство полетов между США и Китаем, объявила об отмене десятков рейсов в города материкового Китая и Гонконг в связи со значительным уменьшением спроса.
  • В Гонконге исследователи заявили, что смогли создать вакцину от нового коронавируса. Однако окончательно готова она будет только через несколько месяцев, после тестирования на животных.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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